Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 1 октября в Нижнем Новгороде 34-летнего Дуйшобая Боронова Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 1 октября в Нижнем Новгороде 34-летнего Дуйшобая Боронова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 2 октября 2017 года.



Согласно информации, накануне в 23:45 мужчина вышел из ТРЦ "Индиго" (Нижегородский район), но домой на Верхнепечерскую, д. 9 не вернулся.



Приметы пропавшего: рост 160 см, среднее телосложение. Темные короткие волосы, четыре зубные коронки желтого металла.



Был одет в черную курку, черные брюки и черные полуботинки. При себе имел документы, кнопочный телефон. Дома мужчину ожидают беременная жена и двое детей.



Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтёры).