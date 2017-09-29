Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
02 октября 2017 19:00  [71] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 1 октября в Нижнем Новгороде 34-летнего Дуйшобая Боронова
02 октября 2017 18:12  [127] Опасных предметов на проверенных эвакуированных объектах в Нижнем Новгороде не обнаружено
02 октября 2017 17:32  [231] Взрывные устройства в Нижегородском кремле 2 октября не обнаружены
02 октября 2017 17:24  [115] Нижегородец подозревается в убийстве по неосторожности во время охоты на лося
02 октября 2017 16:56  [188] Четыре учреждения эвакуированы в Арзамасе Нижегородской области 2 октября
02 октября 2017 16:49  [170] Движение пяти поездов задерживается из-за эвакуации пассажиров на нижегородских вокзалах
02 октября 2017 16:13  [185] Три вуза эвакуированы в Дзержинске Нижегородской области из-за анонимных звонков о минировании
02 октября 2017 15:50  [185] Один из корпусов ННГУ и ТЦ "Муравей" эвакуированы в Нижнем Новгороде 2 октября
02 октября 2017 15:45  [179] Нижегородский метрополитен работает в режиме усиления мер безопасности 2 октября
02 октября 2017 15:38  [186] Взрывное устройство в нижегородском аэропорту 2 октября не обнаружено
Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 1 октября в Нижнем Новгороде 34-летнего Дуйшобая Боронова

02 октября 2017 19:00  [71] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 1 октября в Нижнем Новгороде 34-летнего Дуйшобая Боронова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 2 октября 2017 года.

Согласно информации, накануне в 23:45 мужчина вышел из ТРЦ "Индиго" (Нижегородский район), но домой на Верхнепечерскую, д. 9 не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 160 см, среднее телосложение. Темные короткие волосы, четыре зубные коронки желтого металла.

Был одет в черную курку, черные брюки и черные полуботинки. При себе имел документы, кнопочный телефон. Дома мужчину ожидают беременная жена и двое детей.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтёры).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

Татьяна Неровня

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph