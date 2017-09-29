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Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 1 октября в Нижнем Новгороде 34-летнего Дуйшобая Боронова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 2 октября 2017 года.
Согласно информации, накануне в 23:45 мужчина вышел из ТРЦ "Индиго" (Нижегородский район), но домой на Верхнепечерскую, д. 9 не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 160 см, среднее телосложение. Темные короткие волосы, четыре зубные коронки желтого металла.
Был одет в черную курку, черные брюки и черные полуботинки. При себе имел документы, кнопочный телефон. Дома мужчину ожидают беременная жена и двое детей.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтёры).
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