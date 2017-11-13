Нижегородское минспорта намерено направить более 2 млн рублей на оформление автобусов рекламой ЧМ-2018 Общество

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Министерство спорта Нижегородской области намерено направить более 2 млн рублей на оформление автобусов рекламными материалами Чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в Нижнем Новгороде летом 2018 года. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок 13 ноября 2017 года.



Согласно информации, заказчиком электронного аукциона выступает ГАУ Нижегородской области "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий".



Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн 175 тысяч рублей. В рамках контракта победитель должен будет на 50 автобусах ЛиАЗ 529360 наклеить информационные материалы на площади не менее 65 кв метров на каждой единице транспорта.



Планируется, что оформление будет размещаться на боковых поверхностях автобуса, а также спереди и сзади. Дизайн-макеты разрабатываются заказчиком на основании требований по работе с брендом FIFA, и будут переданы исполнителю после заключения договора. Стороны будут обязаны согласовать цветопробу.



Работы должны быть выполнены не позднее 14 декабря 2017 года, гарантийный срок составляет 11 месяцев.

Аукцион состоится 17 ноября.



Ранее сообщалось, что Нижнему Новгороду не хватает муниципальных автобусов для обеспечения перевозки на время чемпионата мира по футболу. По сведениям департамента транспорта горадминистрации, для обслуживания автобусных маршрутов в период чемпионата необходимо будет обеспечить выпуск на линию 483 автобусов большой вместимости (всего при этом автобусов должно быть в парке 604 единицы). В настоящее время НПАТ обеспечивает выпуск на линию порядка 370 автобусов. При этом износ парка составляет 76% при оптимальном значении среднего износа по парку порядка 50%. 65% автобусов имеют срок службы 10-11 лет при нормативном сроке полезного использования семь лет.



Напомним также, что поезд с символикой ЧМ-2018 появился в метро Нижнего Новгорода 14 июня 2017 года.