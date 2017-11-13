Нижегородский фестиваль "Горьковская елка" в 2017 году "переезжает" из музея Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фестиваль "Горьковская елка" пройдет на трех площадках в Нижнем Новгороде. Об этом директор департамента культуры горадминистрации Наталья Суханова сообщила на своей странице в Facebook 12 ноября 2017 года.

Согласно информации, с 16 декабря 2017 года по 7 января 2018 года праздники для детей будут проходить в гостиничном комплексе "Ока", с 23 декабря по 7 января, включая 31 декабря, елки будут проходить на пл. Минина и Пожарского. Также с 17 декабря по 22 января елки пройдут в Сормовском парке.

Напомним, до этого детские праздники под названием "Горьковская елка" проходили на базе нижегородского музея-квартиры Максима Горького.

Благотворительная деятельность Максима Горького в родном городе с конца 90-х годов XIX века приобрела большой размах. Первая "горьковские елки" состоялась в январе 1900 года в здании Городской Думы, последующие рождественские елки, проходившие с 1901 по 1904 годы, организовывались в Военном манеже в Кремле. В разные годы на них присутствовали от 1200 до 2000 детей.