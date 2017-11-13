Руководители школ Московского района Нижнего Новгорода посетили экскурсию "Босяцкая Миллионка" Культура и отдых

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководители школ Московского района Нижнего Новгорода 14 ноября 2017 года познакомились с экскурсионным маршрутом "Босяцкая Миллионка". Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания Нижегородской области.

Согласно информации, целью мероприятия стала демонстрация педагогам маршрута, который они смогут использовать в последующем для внеклассной работы с учащимися средних и старших классов. По мнению организаторов, это поможет вовлечь школьников в подготовку 150-летия со дня рождения Горького.

В частности, в ходе экскурсий школьники смогут узнать историю прототипов героев пьесы Горького "На дне", а по ее итогам – создавать видеоролики, размещать сообщения в социальных сетях об исторической среде Нижнего Новгорода конца XIX – начала ХХ века.

Маршрут под названием "Босяцкая Миллионка" для участников мероприятия начался от Ивановской башни Кремля до здания бывшей ночлежки на ул. Кожевенной, которую описывал в своей пьесе "На дне" Горький. Сейчас в помещении оборудован музей "Ночлежная квартира" (ул. Кожевенная, 10).

Кроме того, участникам экскурсии показали здание, где раньше располагалась чайная "Столбы" - именно здесь по инициативе великого писателя для нижегородской бедноты проводились по воскресеньям литературно-музыкальные чтения (ул. Кожевенная, 11).

"Я думаю, что творчество Горького вне времени и читательских предпочтений. Оно всегда будет пользоваться спросом. В своем произведении "На дне" Горький показал беспощадную правду о жизни социальных низов, их беспросветную учесть. Это произведение знают во всем мире. Но у нижегородских школьников есть уникальная возможность не просто читать его книги, а увидеть воочию те места, окунуться в быт и атмосферу тех лет, которую описывает в своей книге великий писатель. Такое погружение в произведение можно сравнить с машиной времени. Уверен, что подобные мероприятия способны привить детям вкус к хорошей литературе в целом, которая, как известно, питает душу. Без этого невозможно вырастить в молодых людях верные жизненные ориентиры - нравственные, моральные и этические ценности", - отметил Заместитель председателя комитета ЗС НО по развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов.

"Современные дети привыкли к интерактиву. Этот проект как раз и позволяет сделать обучение увлекательным. Оценить прошлое, порассуждать, каково это - быть босяком. Кроме того, в ходе экскурсии ребята смогут узнать больше о родном городе, проникнутся его красотой и историей", - подчеркнула начальник отдела общего образования и воспитания администрации Московского района Любовь Трофимова.

"Проект рассчитан на конец 2017 и весь 2018 год. Сегодня город готовится к своему 800-летию, поэтому знакомство детей с его историей кране важно. Сегодня мы учтем все пожелания педагогов, чтобы в итоге сделать экскурсию для детей максимально информативной, насыщенной и интересной", - сказал руководитель проекта "Рождественская сторона" Александр Сериков.

Реализация проекта проходит при поддержке Суханова, а экскурсионный маршрут разработан Сериковым.

Напомним, 27 октября глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко приняла участие в презентации экскурсионного маршрута "Босяцкая Миллионка".