Нижегородская администрация направит 3,5 млн рублей на аварийный ремонт тоннеля метро Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация направит 3,5 млн рублей на аварийный ремонт тоннеля метро на перегоне ст. Ленинская-Чкаловская. Об этом говорится в проекте решения Гордумы по правкам в бюджет Нижнего Новгорода на 2017 год.



Средства на аварийный ремонт выделяются из резервного фонда администрации. Объем фонда в связи с этим уменьшается с 77,4 до 73,9 млн рублей. Данные правки в бюджет будут рассмотрены на заседании Гордумы 15 ноября 2017 года.



О необходимости ремонта участка нижегородского метро между "Ленинской" и "Чкаловской" нижегородская администрация сообщила в апреле 2017 года в ответ на информацию в СМИ о том, что из-за угрозы обрушения тоннеля одна из веток метро будет закрыта на продолжительный срок.



В администрации тогда заявили "эти сведения не соответствуют действительности", и "лечение" тоннельной обделки будет производиться в "ночные окна".



СПРАВКА:

Строительство Нижегородского (Горьковского) метрополитена началось 17 декабря 1977 года. В этот день были вбиты первые сваи в основание станции "Ленинская". Торжественное открытие состоялось 20 ноября 1985 года. В пусковой комплекс первого участка первой очереди вошла линия протяжённостью 7,8 км с шестью станциями: "Московская", "Чкаловская", "Ленинская", "Заречная", "Двигатель Революции" и "Пролетарская"; депо и инженерный корпус.