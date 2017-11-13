ЛиАЗ направил специалистов в "Нижегородпассажиравтотранс" для выяснения причин поломок автобусов-гармошек Общество

ЛиАЗ направил специалистов в МП "Нижегородпассажиравтотранс" для выяснения причин поломок автобусов-гармошек. Об этом сообщили в пресс-службе "Ликинского автобусного завода" (входит в "Группу ГАЗ") 14 ноября 2017 года.

30 автобусов-гармошек (ЛиАЗ-6213) вышли на линии в Нижнем Новгороде в ноябре 2014 года, и за три года большинство из них вышло из строя.

В компании-производителе отмечают, что мощности двигателей в 290 лошадиных сил достаточно для эксплуатации в условиях городских нагрузок, в том числе и с рельефной местностью. За последние пять лет поставлено 611 автобусов ЛиАЗ-6213 в восемь регионов, в том числе и регионы с рельефной местностью. Ресурс данных автобусов составляет 1 млн км и 12 лет срока службы. "Данный автобус в полной мере отвечает условиям эксплуатации в Нижнем Новгороде", - подчеркнули в пресс-службе.

В компании также добавили, что автобусы ЛиАЗ-6213 "являются высокотехнологичным транспортом и требуют безусловного выполнения всех необходимых работ по регламентному обслуживанию (это обязательные мероприятия по проверке основных систем, заливке технических жидкостей и другие работы, которые должны проводиться перед выходом автобуса на линии). Любые нарушения регламента обслуживания техники, как и применение некачественных расходных материалов, могут привести к сбоям в ее работе". Если эксплуатирующая организация официально привлекается для сервисного обслуживания автобусов, инженеры ЛиАЗа совместно с перевозчиком отрабатывают систему эксплуатации и обслуживания автобусов для обеспечения их бесперебойной работы.

"От "Нижегородпассажиравтотранса" обращений на ЛиАЗ по факту простоя автобусов ЛиАЗ-6213, к сожалению, не поступало. По решению парка гарантийное обслуживание автобусов осуществлялось собственными силами "Нижегородпассажиравтотранса", с 2015 года техническое обслуживание двигателей также велось автоперевозчиком самостоятельно, производитель не привлекался для сервисного обслуживания машин. Однако с учетом выявленных на данный момент проблем Ликинский автобусный завод уже направил специалистов в "Нижегородпассажиравтотранс" для определения причин произошедшего", - говорится в сообщении.