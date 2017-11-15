Нижегородская Дума согласовала назначение Наталии Казачковой и Александра Герасименко Политика

Александр Герасименко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума поддержала согласование Наталии Казачковой и Александра Герасименко на посты в нижегородской администрации. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 15 ноября 2017 года.



Сегодня на заседании были рассмотрены их кандидатуры на посты первого заместителя и заместителя сити-менеджера соответственно. По данному вопросу проводилось тайное голосование, в связи с чем была избрана счетная комиссия. Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко предложила в состав комиссии Валерия Гельжиниса ("Справедливая Россия"), Алексея Гойхмана ("Единая Россия"), Алексея Боброва (ЕР), Василия Пушкина (ЕР) и Николая Сатаева (КПРФ).



"ЛДПР забыли", - обратился Герман Карачевский, единственный член фракции ЛДПР в Гордуме, к главе города. Василий Пушкин отказался от места в счетной комиссии в пользу Карачевского. Депутат Евгений Лазарев также выразил желание войти в счетную комиссию, но депутаты проголосовали против его кандидатуры.



По итогам голосования за Казачкову проголосовали 30 и 34 присутствующих депутатов, четверо – против, за Герасименко – 32, против – двое. Таким образом, Наталия Казачкова и Александр Герасименко согласованы на посты первого заместителя и заместителя сити-менеджера соответственно.



Напомним, что при назначении и.о. замглавы нижегородского сити-менеджера Александру Герасименко было поручено курировать вопросы первого зама.



Напомним также, что после ухода в отставку сити-менеджера Сергея Белова и его первого заместителя Сергея Миронова в октябре 2017 года на Наталию Казачкову были возложены обязанности и.о. главы администрации.