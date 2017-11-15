Последние новости рубрики Политика
15 ноября 2017 18:05  [85] Заседание городской Думы Нижнего Новгорода 15 ноября 2017 года
15 ноября 2017 15:42  [96] Нижегородская Дума утвердила право председателей устанавливать время для выступлений на заседаниях комиссий
15 ноября 2017 13:47  [227] Нижегородская Дума согласовала назначение Наталии Казачковой и Александра Герасименко
15 ноября 2017 13:17  [156] Нижегородская Дума согласовала передачу курируемых Наталией Казачковой подразделений в блок первого зама сити-менеджера
15 ноября 2017 12:41  [261] Глава Нижнего Новгорода предложила Евгению Лазареву войти во фракцию "Единой России" в Гордуме
15 ноября 2017 12:14  [182] Нижегородская администрация перенесла согласование Алексея Глазова на пост главы Ленинского района
15 ноября 2017 10:39  [304] Глава Нижнего Новгорода поставила под сомнение возможность создания при Гордуме группы по упразднению инвестсовета
14 ноября 2017 16:43  [510] Пост координатора нижегородского штаба Ксении Собчак желают занять 15 человек
14 ноября 2017 11:30  [840] Земское собрание Кстовского района Нижегородской области одобрило отставку главы райадминистрации Кирилла Культина
13 ноября 2017 14:43  [201] Евгений Лазарев предлагает обязать ЗС НО публиковать сведения о доходах всех депутатов
Политика

Нижегородская Дума согласовала назначение Наталии Казачковой и Александра Герасименко

15 ноября 2017 13:47  [227] Политика
Александр Герасименко

Александр Герасименко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума поддержала согласование Наталии Казачковой и Александра Герасименко на посты в нижегородской администрации. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 15 ноября 2017 года.

Сегодня на заседании были рассмотрены их кандидатуры на посты первого заместителя и заместителя сити-менеджера соответственно. По данному вопросу проводилось тайное голосование, в связи с чем была избрана счетная комиссия. Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко предложила в состав комиссии Валерия Гельжиниса ("Справедливая Россия"), Алексея Гойхмана ("Единая Россия"), Алексея Боброва (ЕР), Василия Пушкина (ЕР) и Николая Сатаева (КПРФ).

"ЛДПР забыли", - обратился Герман Карачевский, единственный член фракции ЛДПР в Гордуме, к главе города. Василий Пушкин отказался от места в счетной комиссии в пользу Карачевского. Депутат Евгений Лазарев также выразил желание войти в счетную комиссию, но депутаты проголосовали против его кандидатуры.

По итогам голосования за Казачкову проголосовали 30 и 34 присутствующих депутатов, четверо – против, за Герасименко – 32, против – двое. Таким образом, Наталия Казачкова и Александр Герасименко согласованы на посты первого заместителя и заместителя сити-менеджера соответственно.

Напомним, что при назначении и.о. замглавы нижегородского сити-менеджера Александру Герасименко было поручено курировать вопросы первого зама.

Напомним также, что после ухода в отставку сити-менеджера Сергея Белова и его первого заместителя Сергея Миронова в октябре 2017 года на Наталию Казачкову были возложены обязанности и.о. главы администрации.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph