Нижегородская Дума одобрила передачу помещения под музей "Ночлежная квартира" Культура и отдых

д.10 по ул.Кожевенной Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума одобрила безвозмездную передачу помещения в д.10 по ул.Кожевенной под музей "Ночлежная квартира". Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 15 ноября 2017 года.



Обращение о передаче в безвозмездное пользование данного помещения поступило от руководителя общественной организации "Союз Рождественской стороны" Александра Серикова.



Напомним, что 27 октября 2017 года был презентован экскурсионный маршрут "Босяцкая Миллионка". Новый маршрут проходит от Ивановской башни Кремля до здания бывшей ночлежки на ул. Кожевенной, 14, которую описывал Максим Горький в своей пьесе "На дне". Маршрут разработан руководителем проекта "Рождественская сторона" Александром Сериковым.



СПРАВКА:

Долгие годы было принято считать, что ночлежка, в которой проходило действие пьесы "На дне", находилась в доме нижегородского купца Николая Бугрова по адресу улица Рождественская, д. 2. Однако руководитель общественной организации "Союз Рождественской стороны" Александр Сериков отмечает, что находилась она на самом деле на ул. Кожевенная, которая в те годы, носила название Живоносновская, по имени церкви Живоносного источника. Данные, доказывающие этот факт, удалось узнать из отчета ночлежки Бугрова, напечатанного в 1906 году и санитарного обследования за подписью врача Юрковского, которое тот выполнил по заданию городской санитарной комиссии в 1903 году.