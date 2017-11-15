Нижегородская администрация планирует погасить долги "Нижегородэлектротранса" перед энергетиками до 1 июня 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода рассчитывает погасить долги МП "Нижегородэлектротранс" перед энергетиками до 1 июня 2018 года. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 15 ноября 2017 года.

Согласно информации, до конца 2017 года планируется сократить долг за электроэнергию МП "Нижегородэлектротранс" перед поставщиком "ТНС энерго Нижний Новгород" до 100 млн рублей. Размер текущего долга в сообщении не указан.

"Речи о каких-либо ограничениях в работе городского электротранспорта на сегодняшний день не идет", - приводятся в сообщении слова замглавы нижегородской администрации Александра Герасименко.

Отмечается, что переговоры с энергетиками мэрия вела при участии врио губернатора Глеба Никитина.

Также горадминистрация сообщила, что МП "Инженерные сети", эксплуатирующее наружное и уличное освещение в городе, долг за октябрь за электричество перед "ТНС энерго Нижний Новгород" в размере 10,5 млн рублей погасит до 25 ноября.

Ранее Коммерсант сообщал, что "ТНС энерго Нижний Новгород" уведомило городские власти об ограничении подачи электроэнергии для "Нижегородэлектротранса" и "Инженерных сетей" из-за долгов. с 16 ноября

Аналогичное отключение ТНС Энерго НН планировало провести в октябре текущего года. Тогда называлась задолженность в 72 млн рублей, из них 47 млн рублей - просроченная.