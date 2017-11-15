Нижегородская Дума одобрила передачу в собственность города участка под расширение Новостригинского кладбища. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 15 ноября 2017 года.
Согласно решению местного парламента, из собственности Нижегородской области в собственность Нижнего Новгорода будет передан участок в ГСХП (госсельхозпредприятие) "Доскино" площадью 192,8 тысяч кв м. Участок передается под расширение Новостригинского кладбища, которое запланировано на 2018 год.
Ранее сообщалось, что в ценах на 2017 год затраты на открытие новой очереди кладбища "Новое Стригинское" составят около 80 млн рублей.
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