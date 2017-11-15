Последние новости рубрики Общество
15 ноября 2017 17:43  [64] "Жители остаются заложниками в ситуации с "Домком инвест", - Николай Сатаев
15 ноября 2017 17:34  [59] Облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду 600 млн рублей на строительство школ в 2018 году
15 ноября 2017 17:08  [82] Госветнадзор с помощью полиции намерен проверить условия содержания леопарда в нижегородской квартире
15 ноября 2017 15:53  [118] Гордума утвердила срок полномочий председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода
15 ноября 2017 15:45  [116] МП "Нижегородское метро" направит почти 4,5 млн рублей на определение оператора по оказанию услуг АСКОП
15 ноября 2017 15:21  [131] Асхат Каюмов: "Почаинская застройка - "поплывет"!" - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 15 ноября
15 ноября 2017 14:58  [97] Гордума согласовала передачу нижегородскому облправительству девяти участков в районе стадиона к ЧМ
15 ноября 2017 14:53  [107] Нижегородская Дума одобрила передачу в собственность города участка под расширение Новостригинского кладбища
15 ноября 2017 14:39  [140] Нижегородская администрация планирует погасить долги "Нижегородэлектротранса" перед энергетиками до 1 июня 2018 года
15 ноября 2017 14:31  [117] УФАС выявило нарушения при сокращении межмуниципального маршрута в Нижегородской области
Общество

Нижегородская Дума одобрила передачу в собственность города участка под расширение Новостригинского кладбища

15 ноября 2017 14:53  [107] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума одобрила передачу в собственность города участка под расширение Новостригинского кладбища. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 15 ноября 2017 года.

Согласно решению местного парламента, из собственности Нижегородской области в собственность Нижнего Новгорода будет передан участок в ГСХП (госсельхозпредприятие) "Доскино" площадью 192,8 тысяч кв м. Участок передается под расширение Новостригинского кладбища, которое запланировано на 2018 год.

Ранее сообщалось, что в ценах на 2017 год затраты на открытие новой очереди кладбища "Новое Стригинское" составят около 80 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph