Последние новости рубрики Общество
15 ноября 2017 17:43  [59] "Жители остаются заложниками в ситуации с "Домком инвест", - Николай Сатаев
15 ноября 2017 17:34  [56] Облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду 600 млн рублей на строительство школ в 2018 году
15 ноября 2017 17:08  [74] Госветнадзор с помощью полиции намерен проверить условия содержания леопарда в нижегородской квартире
15 ноября 2017 15:53  [118] Гордума утвердила срок полномочий председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода
15 ноября 2017 15:45  [115] МП "Нижегородское метро" направит почти 4,5 млн рублей на определение оператора по оказанию услуг АСКОП
15 ноября 2017 15:21  [128] Асхат Каюмов: "Почаинская застройка - "поплывет"!" - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 15 ноября
15 ноября 2017 14:58  [96] Гордума согласовала передачу нижегородскому облправительству девяти участков в районе стадиона к ЧМ
15 ноября 2017 14:53  [105] Нижегородская Дума одобрила передачу в собственность города участка под расширение Новостригинского кладбища
15 ноября 2017 14:39  [137] Нижегородская администрация планирует погасить долги "Нижегородэлектротранса" перед энергетиками до 1 июня 2018 года
15 ноября 2017 14:31  [117] УФАС выявило нарушения при сокращении межмуниципального маршрута в Нижегородской области
Общество

МП "Нижегородское метро" направит почти 4,5 млн рублей на определение оператора по оказанию услуг АСКОП

15 ноября 2017 15:45  [115] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

МП "Нижегородское метро" направит почти 4,5 млн рублей на определение оператора по оказанию услуг по организации автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.

Согласно информации, в рамках исполнения контракта подрядчик также будет должен обеспечить контроль льготного проезда в транспорте для пассажиров. Система должна предоставлять возможности получения и обработки данных по мониторингу пассажиропотока, доходов от перевозок пассажиров по различным видам проездных билетов, автоматизацию финансового и статистического учета и получение данных для оптимизации работы АСКОП.

Терминальное оборудование должно обеспечивать как автоматизированный учет сбора доходов метрополитена от продажи жетонов, так и регистрацию оплаты проезда с использованием транспортных карт и бесконтактных банковских карт платежных систем МИР, Visa и MasterCard, а также устройств поддерживающих эти платёжные технологии и использующих технологию NFC.

Источник финансирования: собственные средства заказчика, начальная (максимальная) цена 4 млн 451 тысяча рублей. Аукцион состоится 4 декабря 2017 года.

Напомним, что нижегородский минтранс рассчитывает начать процедуру внедрения АСКОП в регионе после ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде АСКОП начали внедрять с 2016 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph