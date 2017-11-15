МП "Нижегородское метро" направит почти 4,5 млн рублей на определение оператора по оказанию услуг АСКОП Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

МП "Нижегородское метро" направит почти 4,5 млн рублей на определение оператора по оказанию услуг по организации автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.



Согласно информации, в рамках исполнения контракта подрядчик также будет должен обеспечить контроль льготного проезда в транспорте для пассажиров. Система должна предоставлять возможности получения и обработки данных по мониторингу пассажиропотока, доходов от перевозок пассажиров по различным видам проездных билетов, автоматизацию финансового и статистического учета и получение данных для оптимизации работы АСКОП.

Терминальное оборудование должно обеспечивать как автоматизированный учет сбора доходов метрополитена от продажи жетонов, так и регистрацию оплаты проезда с использованием транспортных карт и бесконтактных банковских карт платежных систем МИР, Visa и MasterCard, а также устройств поддерживающих эти платёжные технологии и использующих технологию NFC.



Источник финансирования: собственные средства заказчика, начальная (максимальная) цена 4 млн 451 тысяча рублей. Аукцион состоится 4 декабря 2017 года.

Напомним, что нижегородский минтранс рассчитывает начать процедуру внедрения АСКОП в регионе после ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде АСКОП начали внедрять с 2016 года.