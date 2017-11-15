Федеральный каршеринг "Делимобиль" начал работу в Нижнем Новгороде Общество

Федеральный каршеринг Делимобиль начал работу в Нижнем Новгороде Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Федеральный каршеринг "Делимобиль" начал работу в Нижнем Новгорода. Об этом пресс-служба Думы Нижнего Новгорода сообщила 16 ноября 2017 года.

Согласно информации, сейчас в Нижнем Новгороде доступны для аренды 50 автомобилей. Все они были выставлены на Нижневолжской набережной.

В сегодняшней презентации приняли участие замглавы города Михаил Кузнецов, директор департамента транспорта и связи горадминистрации Александр Голофастов, представители компании и горожане, желающие первыми оценить и опробовать новый вид общественного транспорта.

"За последние полгода в Нижнем Новгороде сделано очень многое для того, чтобы реализовать концепцию "Умный город", и приход в наш город такой услуги, как каршеринг не только разгрузит городские дороги, но и позволит нашим гражданам удобнее добираться. Более того, регулярное использование автомобиля каршеринга в пять раз выгоднее, чем содержать личный автомобиль. Это удобная современная услуга, которая, уверен, нижегородцам понравится", - отметил Кузнецов.

СПРАВКА:

"Делимобиль" – первый сервис, открытый в Москве в рамках проекта Правительства Москвы "Московский каршеринг" в 2015 году. С января 2017 года сервис действует в Санкт-Петербурге, с октября 2017 года – в Уфе. Воспользоваться данной услугой может любой человек, достигший 21 года и имеющий водительский стаж от двух лет. Установив на свое мобильное устройство специальное приложение, можно будет легко найти ближайший свободный автомобиль и доехать до нужного места.