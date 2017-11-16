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Общество

Горадминистрация направила на озеленение Нижнего Новгорода менее половины из изначально запланированной суммы на 2017 год

17 ноября 2017 08:24  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Горадминистрация направила на озеленение Нижнего Новгорода по данным на ноябрь 44% от изначально запланированной суммы на 2017 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства 16 ноября 2017 года.

Согласно предоставленной информации, по основному мероприятию программы благоустройства "Озеленение территории Нижнего Новгорода" исполнено более 66,2 млн рублей, что составляет 44% от общего объема.

"По мероприятию "Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода" исполнено более 47 млн рублей, что составляет 38% от общего объема. Согласно заключенным контрактам, оплата производится по окончании работ. До конца 2017 года планируется использовать все денежные средства", - говорится в ответе на запрос агентства.

В 2018 году, в свою очередь, согласно программе благоустройства, утвержденной 15 ноября, на озеленение планируется направить 195,2 млн рублей, в 2018 и 2019 годах – по 160 млн рублей. На подпрограмму "прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты)" – по 93,9 млн рублей в год.

Напомним, что в начале октября 2017 года в нижегородской администрации заявили о планах вынести концепцию развития парков на утверждение Гордумы до конца 2017 года.

Напомним также, что руководство Нижнего Новгорода планирует рассмотреть опыт города-побратима Эссена для концепции экологического развития.

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