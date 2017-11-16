Аукцион по продаже доли здания "Рождественских бань" не состоялся в Нижнем Новгороде в шестой раз Общество

Фото: Google maps НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина Аукцион по продаже 1/5 доли здания ООО "Рождественские бани" не состоялся в Нижнем Новгороде в шестой раз. Соответствующая документация опубликована на сайте городской администрации.



Торги по продаже доли двухэтажного здания общей площадью 978,8 кв метров (расположенного по адресу: ул. Василия Иванова, д. 36А) должны были состояться 15 ноября 2017 года. Цена лота была равна 5,3 млн рублей (на первом аукционе начальная цена составляла 7,5 млн рублей, – прим. НИА "Нижний Новгород").



Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на него не было подано ни одной заявки.



Впервые данный объект выставлялся администрацией на продажу в октябре 2015 года. Предпоследние торги были назначены на январь 2017 года, но также не состоялись в связи с отсутствием заявок.

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