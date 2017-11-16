Фото:
Гендиректор клиники "Садко", депутат Заксобрания Нижегородской области Юрий Балашов возглавил местное отделение "Единой России" в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.
Учредительная конференция состоялась 17 ноября 2017 года. Юрий Балашов, ранее являвшийся секретарем координационного совета первичных отделений в Советском районе, избран руководителем местного отделения. "Кроме него на пост претендовал пенсионер Виктор Гусев", - рассказал собеседник агентства.
Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" пройдут в районах 17-23 ноября. 13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+