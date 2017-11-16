Сбербанк и КБ "Хлынов" прокредитуют администрацию Нижнего Новгорода на 2,3 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Сбербанк и КБ "Хлынов" прокредитуют администрацию Нижнего Новгорода на 2,3 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 16 ноября 2017 года.



Согласно информации, победителями аукционов на право оказания финансовых услуг, прошедших 13 ноября, стали коммерческий банк "Хлынов" (АО, Киров) и ПАО "Сбербанк России". Кировская кредитная организация откроет городу кредитную линию с лимитом задолженности в размере 300 млн рублей. Начальная цена контракта составила 27,1 млн рублей при начальной стоимости 27,7 млн рублей. Сбербанк откроет администрации еще четыре кредитных линии в общей сложности на 2 млрд рублей. Они будут стоить 184,6 млн рублей.

Таким образом, общая стоимость всех пяти кредитов составит 211,7 млн рублей при начальной цене в 212,7 млн рублей. Сообщается, что средства необходимы для погашения дефицита бюджета и муниципальных долговых обязательств.



Напомним, муниципальный долг Нижнего Новгорода по данным на 1 октября 2017 года составляет 7,99 млрд рублей. Дефицит городского бюджета – 3,2 млрд рублей.