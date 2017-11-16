Автомобиль насмерть сбил шедшего на "красный" пешехода на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде 20 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль насмерть сбил переходившего дорогу на "красный свет" пешехода на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде 20 ноября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 19:55 на пр. Гагарина, 110 в Приокском районе. Согласно информации, 32-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 34-летний мужчина получил смертельное ранение.

Напомним, что за выходные 18 и 19 ноября в Нижегородской области произошло три ДТП, в которых погибли пешеходы. В двух из них водители находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения.