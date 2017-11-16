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Общество

Администрация Нижнего Новгорода выделила 15,6 млн рублей на новогодние подарки детям

21 ноября 2017 17:26  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода выделила 15,6 млн рублей на новогодние подарки для образовательных учреждений. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок от 21 ноября 2017 года.

Согласно информации, уполномоченным органом выступает департамент эконмического развития, предпринимательства и закупок горадминистрации. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 млн 621 тысячу рублей.

В подарочный набор будут включены: молочный шоколад; конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами; конфеты, глазированные жировой глазурью; конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные; мармелад, зефир.

Аукцион состоится 11 декабря. Источник финансирования – городской бюджет на 2017 год.

Кроме того, 24 ноября состоится электронный аукцион по выбору подрядчика украшение Нижнего Новгорода к Новому 2018 году и Рождеству Христову новогодней елью и иллюминацией. На эти цели из муниципального бюджета на 2017 и 2018 год выделено 13 млн 188 тысяч рублей.

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