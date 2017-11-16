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Общество

Начальником тыла нижегородского ГУ МВД России назначен тамбовец Сергей Заичко

21 ноября 2017 18:57  [90] Общество
ГУ МВД по Нижегородской области

ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начальником тыла нижегородского ГУ МВД России назначен экс-начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Тамбовской области" Сергей Заичко. Об этом пресс-служба регионального ГУ МВД РФ сообщила 21 ноября 2017 года.

Согласно информации, приказ начальника ГУ МВД России Юрия Кулика о назначении был подписан еще 14 ноября.

Напомним, экс-начальник тыла нижегородского ГУ МВД Ихтияр Уразалин был задержан 22 сентября. Сейчас он арестован и подозревается в хищении 45 млн рублей из вещдоков.

Напомним также, что назначенный в сентябре новый начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Кулик до этого возглавлял УМВД по Тамбовской области.

СПРАВКА:
Сергей Заичко родился 18 мая 1969 года в Краснодаре. В 2003 году окончил Московский педагогический государственный университет по специальности "юриспруденция".

Служебную деятельность Заичко начал в УИН Минюста России по Краснодарскому краю после прохождения службы в Вооруженных силах. Затем продолжил службу в тыловых подразделениях УФСИН по Краснодарскому краю. В органах внутренних дел с 2014 года. В 2015 году был назначен начальником ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Тамбовской области".

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