Начальником тыла нижегородского ГУ МВД России назначен тамбовец Сергей Заичко Общество

ГУ МВД по Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начальником тыла нижегородского ГУ МВД России назначен экс-начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Тамбовской области" Сергей Заичко. Об этом пресс-служба регионального ГУ МВД РФ сообщила 21 ноября 2017 года.

Согласно информации, приказ начальника ГУ МВД России Юрия Кулика о назначении был подписан еще 14 ноября.

Напомним, экс-начальник тыла нижегородского ГУ МВД Ихтияр Уразалин был задержан 22 сентября. Сейчас он арестован и подозревается в хищении 45 млн рублей из вещдоков.

Напомним также, что назначенный в сентябре новый начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Кулик до этого возглавлял УМВД по Тамбовской области.

СПРАВКА:

Сергей Заичко родился 18 мая 1969 года в Краснодаре. В 2003 году окончил Московский педагогический государственный университет по специальности "юриспруденция".

Служебную деятельность Заичко начал в УИН Минюста России по Краснодарскому краю после прохождения службы в Вооруженных силах. Затем продолжил службу в тыловых подразделениях УФСИН по Краснодарскому краю. В органах внутренних дел с 2014 года. В 2015 году был назначен начальником ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Тамбовской области".