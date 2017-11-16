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Происшествия

Внедорожник врезался в экипаж ГИБДД из-за неработающего светофора в Нижнем Новгороде 21 ноября

21 ноября 2017 21:52  [158] Происшествия

Фото: Очевидец

Внедорожник врезался в экипаж ГИБДД из-за неработающего светофора в Нижнем Новгороде 21 ноября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил очевидец происшествия.

По словам собеседника агентства, около 21:40 на пересечении Московского и Сормовского шоссе произошло столкновение автомобиля полиции и внедорожника. К месту аварии подъехали еще несколько автомобилей госавтоинспекции.

Также рядом с местом аварии находится еще один поврежденный автомобиль. По информации правоохранительных органов, внедорожник Kia ехал по второстепенной дороге, автомобиль полиции – по главной. Столкновение произошло на перекрестке с неработающим светофором. Уточняется, что автомобиль полиции ехал с выключенными спецсигналами. В результате аварии он получил значительные механические повреждения. По предварительным данным, жертв нет.

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Теги:
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