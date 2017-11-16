Директор кадрового департамента нижегородской администрации считает необходимой "цифровизацию" систем муниципального управления Общество

Виктор Афонин Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Директор департамента организационно-кадрового обеспечения администрации Нижнего Новгорода Виктор Афонин считает необходимой "цифровизацию" систем муниципального управления. Об этом он сообщил 23 ноября 2017 года.

Он подчеркнул, что успешное развитие экономики как города, так и региона возможно только при внедрении современных цифровых технологий.

Афонин напомнил, что в регионе в 2018 году стартует проект по повышению эффективности промышленного производства "Бережливая губерния". Решение об этом было принято 20 ноября на встрече врио губернатора Глеба Никитина с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

"Уверен, что позитивный опыт "Росатома" по внедрению бережливых технологий будет полезен для промышленных предприятий. До этого в регионе началась реализация проекта "Бережливая поликлиника". Суть этих проектов во внедрении цифровых технологий в систему производства. Только при внедрении этих технологий возможно успешное развитие экономики региона", - подчеркнул директор департамента.

Так же он отметил, что важна "цифровизация" систем муниципального управления важна не меньше, чем "цифровизация" производства. В качестве примера Виктор Афонин привел внедрение электронного документооборота, которое он сейчас курирует в администрации Нижнего Новгорода. Этот проект призван систематизировать движение и учет бумажных документов в администрации.