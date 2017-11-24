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Общество

Михаил Шаров вручил подарки родителям двойняшек Канавинского района Нижнего Новгорода в преддверии Дня матери

24 ноября 2017 18:27  [64] Общество

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров 24 ноября 2017 года поздравил родителей многодетных семей, в которых родились двойняшки в преддверии Дня матери.

Как сообщила пресс-служба райадминистрации, мероприятие состоялось в канавинском отделе ЗАГС. Три семьи получили ценные подарки.

"В связи с приближением Дня матери, этого особого праздника, и в связи с пополнением, от всей души поздравляю вас, уважаемые родители. В такой праздник, как День матери, хочется выразить большую благодарность мамам, которые не зная отдыха воспитывают своих детей, при этом ничего не жалея. Также хочется поздравить вас с наверняка неожиданным, но радостным пополнением. Ну а мы в свою очередь постараемся создавать необходимую инфраструктуру, обстановку в Канавинском районе, в которой растить и воспитывать детей будет удобно и комфортно", - поздравил собравшихся Шаров.

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