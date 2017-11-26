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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" 26 ноября

26 ноября 2017 18:11  [27] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" 26 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте "Торпедо".

Согласно информации, стартовый игровой отрезок прошел в равной борьбе и без заброшенных шайб. Вторая треть стала ключевой в матче. Хозяева с первых минут захватили инициативу и ударно провели двадцатиминутку, забросив три безответные шайбы.

"Отличная возможность вернуться в игру у "Торпедо" появилась в концовке второго периода, когда были удалены два игрока уральской команды. Возможностью этой наша команда воспользовалась уже в начале третьего периода, когда Джеффри Кинрейд броском от синей линии открыл счет своим голам за "Торпедо". К сожалению, развить успех у торпедовцев не получилось. "Автомобилист" довольно быстро восстановил паритет (в большинстве отличился Егор Миловзоров), а затем упрочил преимущество (Никита Трямкин). Счет 5:1 продержался до финальной сирены", - отмечается в сообщении.

Следующий матч "Торпедо" проведет в Тольятти против "Лады" 28 ноября.

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