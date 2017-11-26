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Бизнес

"ТНС Энерго НН" подало иск о банкротстве "Медиа Страйк Продакшн"

27 ноября 2017 11:58  [151] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ПАО "ТНС Энерго НН" подало иск о банкротстве ООО "Медиа Страйк Продакшн". Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.

Иск поступил в суд 24 ноября 2017 года, дата его рассмотрения пока не назначена. В документах указана сумма задолженности в размере 536,7 тысяч рублей.

Также в картотеке указано, что в сентябре текущего года суд удовлетворил иск "ТНС Энерго НН" к "Медиа Страйк Продакшн" о взыскании 536,7 тысяч рублей долга по арендной плате за апрель 2015 года.

СПРАВКА:
ООО "Медиа Страйк Продакшн" зарегистрировано в Нижнем Новгороде (ул. Ковалихинская, 8) в 2010 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор в ЕГРЮЛ уже не значится, указан ликвидатор – Елена Александровна Басова. Единственный учредитель Дмитрий Васильевич Раскопин. Основной вид деятельности ООО - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

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