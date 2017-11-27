Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2017 18:06  [70] Движение по ул. Провиантской будет перекрыто из-за конференции НРО "Единой России" 29 ноября
27 ноября 2017 17:57  [54] Автопробег прошел в Нижнем Новгороде в честь дня рождения морской пехоты
27 ноября 2017 17:19  [64] Нижегородская администрация планирует снести 231 несанкционированный торговый объект в 2018 году
27 ноября 2017 17:01  [77] Нижегородские госавтоинспекторы будут учить детей кататься на гироскутерах
27 ноября 2017 16:21  [87] Нижегородская область в 2018 году будет получать федеральные субсидии на поддержку многодетных семей
27 ноября 2017 16:11  [90] "Единая Россия" предложила упростить критерии для вхождения в реестр обманутых дольщиков
27 ноября 2017 15:26  [174] Холодная вода отключена в 25 домах в Нижнем Новгороде из-за повреждений трубопровода 27 ноября
27 ноября 2017 15:17  [213] "Ситуация с МФЦ в Ленинском районе Нижнего Новгорода провальная", - Николай Сатаев
27 ноября 2017 15:09  [258] Суд обязал администрацию Советского района Нижнего Новгорода отремонтировать дорожку около Дворца спорта
27 ноября 2017 15:02  [102] Более 150 школьников приняли участие в фестивале "Юные за безопасность" в Дзержинске Нижегородской области
Общество

Движение по ул. Провиантской будет перекрыто из-за конференции НРО "Единой России" 29 ноября

27 ноября 2017 18:06  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Движение транспорта по ул. Провиантской в Нижнем Новгороде будет перекрыто 29 ноября 2017 года из-за конференции нижегородского регионального отделения "Единой России". Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

Движение на участке от ул. Минина до Верхневолжской набережной будет перекрыто с 08:00 до 15:00 29 ноября. МКУ "Центр организации дорожного движения" совместно с отделом ГИБДД будут эвакуировать припарковавшийся там транспорт с 22:00 28 ноября до 15:00 29 ноября.

Напомним, на конференции состоится ежегодная ротация членов регионального политсовета.

Как сообщалось ранее, предыдущая ротация политсовета НРО "Единой России" произошла в декабре 2016 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Выставка личных вещей Валерия Чкалова
27 ноября 2017 13:56Выставка личных вещей Валерия Чкалова

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph