Движение по ул. Провиантской будет перекрыто из-за конференции НРО "Единой России" 29 ноября

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Движение транспорта по ул. Провиантской в Нижнем Новгороде будет перекрыто 29 ноября 2017 года из-за конференции нижегородского регионального отделения "Единой России". Об этом сообщается на официальном сайте администрации.
Движение на участке от ул. Минина до Верхневолжской набережной будет перекрыто с 08:00 до 15:00 29 ноября. МКУ "Центр организации дорожного движения" совместно с отделом ГИБДД будут эвакуировать припарковавшийся там транспорт с 22:00 28 ноября до 15:00 29 ноября.
Напомним, на конференции состоится ежегодная ротация членов регионального политсовета.
Как сообщалось ранее, предыдущая ротация политсовета НРО "Единой России" произошла в декабре 2016 года.
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