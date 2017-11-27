Движение по ул. Провиантской будет перекрыто из-за конференции НРО "Единой России" 29 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Движение транспорта по ул. Провиантской в Нижнем Новгороде будет перекрыто 29 ноября 2017 года из-за конференции нижегородского регионального отделения "Единой России". Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

Движение на участке от ул. Минина до Верхневолжской набережной будет перекрыто с 08:00 до 15:00 29 ноября. МКУ "Центр организации дорожного движения" совместно с отделом ГИБДД будут эвакуировать припарковавшийся там транспорт с 22:00 28 ноября до 15:00 29 ноября.

Напомним, на конференции состоится ежегодная ротация членов регионального политсовета.

Как сообщалось ранее, предыдущая ротация политсовета НРО "Единой России" произошла в декабре 2016 года.