"Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" объявил закупку 16 автомобилей скорой помощи Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" объявило закупку 16 автомобилей скорой помощи. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Аукцион объявлен 29 ноября 2017 года, подведение итогов назначено на 21 декабря.

Учреждение планирует закупить 16 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" стоимостью 3,36 млн рублей каждый. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 53,82 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижегородской области.

Автомобили должны быть поставлены в течение полутора месяцев с момента заключения контракта. Гарантия на них – три года или не менее 150 тысяч км пробега.

Напомним также, что Нижегородская область получит дополнительно 12 автомобилей скорой помощи в 2017 году от минпромторга РФ.