ЗС НО решило обратиться в правительство РФ с заявлением о недопустимости повышения уровня ЧГЭС до 68 метров Общество

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области приняло решение обратиться в правительство РФ с заявлением о недопустимости повышения уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании регионального парламента, 30 ноября 2017 года.



Обращение будет направлено министру экономического развития РФ Максиму Орешкину. В нем депутаты просят подготовить решение об исключении из рассмотрения любых вариантов повышения уровня Чебоксарского водохранилища и прекратить проведение работ по обоснованию его подъема выше отметки 63 метра. Кроме того, парламентарии требуют компенсировать экологический вред, причиненный строительством Чебоксарской ГЭС, а также снять необоснованные ограничения на оборот и использование земель, установленных под отметку 68 метров и включить направленные ранее в министерство экономического развития РФ предложения правительства Нижегородской области в план-график мероприятий по завершению строительства ЧГЭС.



Как пояснила журналистам зампредседателя ЗС НО Ольга Щетинина, это обращение связано с намерением заказчика по завершению строительства Чебоксарской ГЭС – ПАО "РусГидро" - выполнить технико-экономическое сравнение на отметках 63 метра и 68 метров.



"Тогда, в 2015 году, мы были уверены, что президент нас услышал, и решение было дано о том, что строительство должно быть завершено на 63-й отметке. Мы считаем, что лучше предотвратить это, нежели потом возвращаться к более серьезному обсуждению этого вопроса на уровне правительства. Поэтому, как только мы эту информацию получили, мы подготовили обращение. Мы знаем, что и глава региона занимается этим вопросом и тоже планирует обращение в федеральные органы власти. Я думаю, что, объединив усилия, мы сохраним ту нашу позицию и поддержку президента о недопустимости повышения уровня ЧГЭС", - подчеркнула Щетинина.



Напомним, 30 мая 2009 года Дмитрий Медведев, будучи президентом России, дал поручение правительству принять меры по завершению разработки проектной документации в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 68 метров.



В 2013 году проект по достройке ГЭС получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, и Валерий Шанцев, являвшийся тогда губернатором Нижегородской области, обратился к президенту РФ с просьбой поставить точку в этом. 30 июля 2015 года Шанцев сообщил, что Владимир Путин принял решение отказаться от проекта по поднятию уровня воды на Чебоксарской ГЭС до 68-й отметки.