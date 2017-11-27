Два пенсионера погибли при пожаре в Сарове в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два пенсионера погибли при пожаре в Сарове в Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, в ночь на 1 декабря произошло возгорание в квартире многоэтажного дома на ул. Казамазова. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух пенсионеров. Пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Следователи СК организовали проверку по этому факту. По предварительным данным, очаг возгорания находился в жилом помещении дома. Погибшие – женщина 1953 года рождения и ее брат 1946 года рождения. Мужчина самостоятельно не передвигался, инвалид.

При осмотре их тел видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Очаг возгорания находился в комнате, где проживал мужчина. Следователи не исключают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.