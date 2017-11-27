Облсуд отказал прокуратуре в аресте депутата ЗС НО Александра Бочкарева Политика

Александр Бочкарев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский областной суд отказал прокуратуре в замене домашнего ареста депутату ЗС НО Александру Бочкареву. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 1 декабря 2017 года.

Сегодня областной суд рассмотрел представление прокуратуры, которая просила арестовать руководителя НРО "Справедливой России", депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Бочкарева. Но облсуд оставил решение Московского районного суда без изменений и представление прокуратуры – без удовлетворения.

Напомним, Бочкарев был задержан в Нижнем Новгороде 21 ноября. Он подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). 23 ноября он был отправлен под домашний арест.

Также напомним, что вчера Заксобрание отказало прокуратуре в вопросе лишения Бочкарева депутатских полномочий.