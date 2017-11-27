Нижегородское правительство вернулось к порученному президентом вопросу строительства паралимпийского центра Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова

Нижегородское правительство планирует начать порученное в 2013 году президентом РФ Владимиром Путиным строительство паралимпийского центра в 2019 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта региона 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, в адресной инвестиционной программе области на 2018-2020 годы, утвержденной 8 ноября 2017 года, на строительство центра спортподготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске предусмотрены средства областного бюджета (почти 741 млн рублей), в том числе: в 2019 году – 367,5 млн рублей и в 2020 году – 373,4 млн рублей.

Для получения федерального финансирования в настоящее время министерством спорта РФ готовится предложение в Минэкономразвития России по софинансированию в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы на 2019-2021 годы.

Вместе с этим ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" готовит пакет документов в ФАУ "Главгосэкспертиза России" для проверки сметной стоимости строительства (863,43 млн рублей). Ориентировочный срок направления документации до 15 декабря 2017 года.

Напомним, 25 апреля 2013 года четырехкратный чемпион XIV Паралимпийских игр, нижегородский пловец Дмитрий Кокарев во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" попросил президента оказать содействие в строительстве Центра паралимпийской подготовки в Дзержинске, документы по которому, по словам спортсмена, "затормозились" в Москве. В мае 2013 года Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Нижегородской области построить региональный центр спортподготовки по адаптивным видам спорта.

В августе 2016 года стало известно, что строительство отложено на неопределенный срок.

СПРАВКА:

Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, в том числе по плаванию, включает в себя каток с искусственным льдом, зал для игровых видов спорта, два бассейна, тренажерный зал, медико-восстановительный центр.

Объект предназначен для занятий людей: с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) по следующим дисциплинам: боче, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, футбол ДЦП и ампутантов, следж-хоккей на льду; с дефектами зрения (ДЗ) по следующим дисциплинам: легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, футзал 5x5; с дефектами слуха (ДС) по следующим дисциплинам: плавание, легкая атлетика, а также для соревнований общероссийского уровня по видам спорта: пауэрлифтинг, футзал 5x5, следж-хоккей на льду.

Пропускная способность объекта 600 человек в сутки, в том числе инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата – 200 человек в сутки.