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Культура и отдых

Каток с искусственным льдом впервые откроется на пл. Маркина в Нижнем Новгороде

01 декабря 2017 16:11  [53] Культура и отдых

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Монтаж открытого катка с искусственным льдом начался на пл. Маркина в Нижнем Новгороде 30 ноября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Как сообщается в пресс-релизе, искусственный ледовый каток под открытым небом в Нижнем Новгороде делается впервые. На ледовой площадке размером 800 квадратных метров смогут одновременно кататься до 100 человек.

Согласно информации, 30 ноября рабочие начали делать основание для катка, затем предстоит смонтировать холодильное оборудование, ограждения и наморозить ледовое поле. Оборудование для катка привезла и устанавливает московская компания. "В столице работают более 150 таких площадок, не зависящих от погоды - одна из них на ВДНХ, а для Нижнего Новгорода это новая технология", - отмечается в сообщении.

Катание будет бесплатным, с 09:00 до 21:00 рядом с катком будет работать платный прокат коньков.

Напомним, что в предыдущие года в зимнее время на площади Маркина работал открытый заливной ледовый каток. Но в случае погодных изменений и оттепели лёд деформировался и каток закрывался.

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