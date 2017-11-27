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Общество

Инициаторы развития велодвижения в Нижнем Новгороде просят депутатов принять документ для проектирования инфраструктуры

01 декабря 2017 18:08  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Инициаторы развития велодвижения в Нижнем Новгороде просят депутатов Гордумы принять нормативный документ для проектирования инфраструктуры. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии, 1 декабря 2017 года.

Перед членами комиссии выступил координатор проекта "Программа развития нижегородского велодвижения" Леонид Якунин. Он напомнил, что в 2018 году город "по внешним причинам" открывает несколько объектов с наличием велоинфраструктуры, в том числе парк на Мещерском озере, ул. Большая Покровская, Нижневолжская набережная, зона парка вокруг стадиона, Волжская набережная.

"Сейчас проектирование ведется каждой организацией отдельно, эти зоны не объединены в сеть. Нормативная база, которая используется, - это ГОСТ 1986 года. Я бы хотел попросить депутатов рассмотреть вопрос о возможности принятия документа, где содержатся необходимые нормы для проектирования этой инфраструктуры, как это сделано в Москве и Альметьевске. Мне этот документ кажется очень важным", - отметил Якунин.

Он представил депутатам карту, на которой обозначены возможные перспективные веломаршруты. Среди них – два основных, которые проходят вдоль набережных: один – от Подновья вдоль Волги до конца парка "Швейцария" на Оке, второй – от Молитовского моста по левому берегу Оки до мкрн "Седьмое небо".

Также, считают инициаторы программы, необходимо рассмотреть и систему общественного велопроката, что очень важно в преддверии 2018 года.

Напомним, в ноябре 2017 года администрация Нижнего Новгорода сообщала, что в городе планируется сформировать в городе сеть велосипедных маршрутов. Проект "Программа развития нижегородского велодвижения" стал в 2015 году победителем городского конкурса "Открытый Нижний".

Также напомним, что в 2014 году в планировалось организовать выделенную велосипедную дорожку от пл. Минина и Пожарского до парка "Швейцария".

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