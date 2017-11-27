Таможенные органы ПФО на 6% увеличили перечисления в федбюджет за 11 месяцев 2017 года Экономика

Таможенные органы Приволжского федерального округа на 6% увеличили сумму перечислений в федеральный бюджет в период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления 1 декабря 2017 года.



Согласно информации, в ноябре таможенные органы Приволжья перечислили в доходную часть федерального бюджета 9 млрд 258 млн рублей, что на 7% больше ноября 2016 года (8 млрд 667 млн рублей). В графике перечислений по таможням Нижегородская область занимает первое место – 2 млрд 476 млн рублей (республика Татарстан – 2 млрд 422 млн рублей).



Также сообщается, что за 11 месяцев 2017 года таможнями Приволжского региона в доход федерального бюджета перечислено свыше 95,5 млрд рублей (103% от запланированного объема). Эта сумма на 6% больше, чем за аналогичный период 2016 года (90,9 млрд рублей).

Как сообщалось ранее, в период с января по сентябрь 2017 года Приволжская таможня увеличила перечисления в федбюджет на 1,64% – до 75,8 млрд рублей.



СПРАВКА:

Приволжское таможенное управление осуществляет свою деятельность в 14 регионах Приволжского федерального округа. Управление осуществляет свою деятельность на территории более одного млн кв км где проживает около 30 млн человек. Сейчас Приволжскому таможенному управлению и таможням региона подчинено 49 таможенных постов, включая Приволжский тыловой таможенный пост.