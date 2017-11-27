Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика сыграют в Нижнем Новгороде на групповом этапе ЧМ Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика сыграют в Нижнем Новгороде на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Жеребьевка прошла в Москве 1 декабря 2017 года. В Нижнем Новгороде сыграют: 18 июня Швеция (F3) - Южная Корея (F4); 21 июня Аргентина (D1) - Хорватия (D3); 24 июня Англия (G4) - Панама (G2); 27 июня Швейцария (E2) - Коста-Рика (Е3)

В 1/8 финала 1 июля сыграет победитель группы D (в группу вошли Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия) и команда, занявшая второе место в группе C (в группу С вошли Франция, Австралия, Перу, Дания).

В 1/4 финала 6 июля сыграют победители пар A1vsB2 и 1Сvs2D.

Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

В Нижнем Новгороде для ЧМ строится стадион на 45 тысяч мест.