Рождественский хоровой собор пройдёт в Нижнем Новгороде 12 января Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рождественский хоровой собор пройдёт в Нижнем Новгороде 12 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской митрополии 4 декабря 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе, в соборе примут участие девять хоровых коллективов. Гостями мероприятия станут Саратовский губернский театр хоровой музыки и хор Центра древнерусской богослужебной традиции (Москва). Из нижегородских коллективов на соборе выступят муниципальный камерный хор "Нижний Новгород", хор регентского отделения Нижегородской епархии "Покров", мужской хор собора Александра Невского, а также детские и молодёжные хоры дивеевской монастырской школы, детского дома творчества им.Чкалова, нижегородской школы № 63 и образцовый хор ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана.

Мероприятие состоится в (Нижний Новгород, ул. Стрелка, д. 3а) 12 января. Начало в 15:00. Вход свободный.

Напомним, что рождественский хоровой собор в Александро-Невском соборе в Нижнем Новгороде является традиционым.