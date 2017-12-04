Определены номинанты нижегородской премии "Пробуждение" Общество

Очередная церемония вручения премии "Пробуждение" состоится в 19:00 13 декабря 2017 года в пресс-центре "Медиа Страйк Холл". Об этом нижегородский эксперт-клуб сообщил 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, экспертный совет, в состав которого вошли руководители нижегородских СМИ, известные журналисты, социологи, политологи и общественные деятели, утвердил шорт-лист номинантов премии "Пробуждение" — награды, присуждаемой за социально значимые достижения, поступки и проекты. Премия вручается в 13 номинациях, первая из которых — "Лидер года" — обладает статусом "Гран-при", а номинация "Другой будильник", напротив, является антипремией, вручаемой за сомнительные и деструктивные достижения.

В 2017 году награды тем, кто "пробуждает" Нижний Новгород, будут вручаться уже шестой раз. Премия "Пробуждение" стала энциклопедией достижений нижегородцев и самого Нижнего Новгорода, своеобразной "летописью побед и поражений". За эти годы награды в разных номинациях удостаивались самые разные люди, проекты, издания, события. И в этом году в эту летопись будут внесены новые имена.

Организаторы церемонии приготовили сюрприз – во время вручения премии состоится презентация альманаха "Премия Пробуждение 2012 – 2016: события, люди, поступки". Последние пять лет стали значимыми не только для премии и ее номинантов, но и для социальных медиа. Именно в эти годы реальный мир смело шагнул в онлайн. Социальные медиа стали важным инструментом, который все эти годы помогал экспертам отслеживать ключевые события и реакцию на них, а главное – определять номинантов. Поэтому рассказать о первых годах премии и героях было решено в формате ленты социальных сетей. Подробности – 13 декабря.



Премия "Пробуждение" — награда, учрежденная нижегородским эксперт-клубом и

информационно-консалтинговым центром "Медиа Страйк" и присуждаемая экспертным сообществом за социально значимые достижения, поступки и проекты, оставившие заметный след в жизни Нижнего Новгорода.

Номинация "Лидер года"

Присуждается персоналии, внесшей значительный личный и/или профессиональный вклад в развитие и продвижение возглавляемых ею проектов.

Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области. С новым руководителем связывают надежды на динамичное развитие региона.

Александр Сергеев, президент Российской академии наук. Возглавил крупнейший в стране центр фундаментальных исследований.

Елизавета Солонченко, глава Нижнего Новгорода. Стала лицом многих городских проектов и инициатив.

Номинация "Поступок года"

Присуждается персоналии либо группе лиц, чьи действия, позиция, заявления, инициативы не остались незамеченными и вызвали значительный общественный резонанс.

Поисково-спасательный отряд "Волонтер" и его координатор Сергей Шухрин. Организовали беспрецедентные по масштабу поиски четырехлетнего летнего Ярослава Балуева.

Дольщики компании "Квартстрой". Несмотря ни на что, продолжают бороться за свои права, свои дома и свое будущее.

Денис Москвин, депутат Государственной думы РФ. Вмешался в ситуацию с квартирами бывших работников Газпрома, которым грозило выселение.

Номинация "Comeback года"

Присуждается за внезапное (или напротив, предсказуемое), бурно обсуждаемое и комментируемое возвращение в общественно-политическую жизнь города и области.

Ирина Вдовина. Возвратилась на телевизионные экраны после нескольких "глянцевых" проектов.

Олег Кондрашов. Вернулся в публичное пространство и стал генеральным директором телекомпании "Волга".

Зоран Лукич. Спустя три года вновь занял пост главного тренера баскетбольного клуба "Нижний Новгород".

Номинация "Эксперт года"

Присуждается персоналии, чьи экспертные заключения являются наиболее профессиональными, злободневными, оригинальными и объективными.

Валентина Бузмакова. Твердо и уверенно держит руку на пульсе событий политической жизни города.

Андрей Вовк. Серьeзно усилил своe присутствие в информационном пространстве региона.

Евгений Семенов. Является одним из самых актуальных и цитируемых нижегородских политологов.

Номинация "Твердость позиции"

Присуждается персоналии либо группе лиц, планомерно, последовательно, упорно и не-сгибаемо отстаивающих свои убеждения, принципы и идеи.

Евгений Лазарев, депутат Думы Нижнего Новгорода. За смелые действия и инициативы, идущие вразрез с мнением коллег-депутатов.

Общественная организация "Открытая Стрелка". За практические действия, направленные на развитие Нижегородской Стрелки.

Александр Сериков, руководитель проекта "Рождественская сторона". За вдумчивые действия и инициативы, направленные на развитие улицы Рождественской.

Номинация "Новые лица"

Присуждается персоналии, впервые ярко и громко заявившей о себе в общественной, политической, медийной, культурной, спортивной жизни города и области.

Сестры Арина и Дина Аверины, спортсменки. Взяли всe "золото" чемпиона мира по художественной гимнастике в личном первенстве.

Сергей Мосунов, лидер общественного движения "За чистый город". Предложил новые стандарты по повышению качества управления городом.

Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области. Ярко и успешно дебютировал в качестве руководителя региона.

Номинация "Проект года в сфере гражданского общества"

Присуждается за создание, развитие и продвижение гражданских проектов и сообществ, а также организацию событий и проведение проектов в сфере образования, культуры и искусства.

Общественная палата Нижнего Новгорода. Ставит целью вывести взаимодействие власти и городских сообществ на качественно новый уровень.

Общественная организация "Открытая Стрелка". Ведет планомерную работу по преображению территории Нижегородской Стрелки.

Первый Всероссийский фестиваль студий Константина Хабенского. Продемонстрировал вдохновляющие выступления на пронзительно острые общечеловеческие темы.

Номинация "Профессиональный журналистский проект"

Присуждается за наиболее яркие и заметные достижения в личной и/или корпоративной профессиональной деятельности нижегородских средств массовой информации и коммуникации.

Авторский проект "Koza.Press". За следование выбранным принципам и приоритетам.

"РБК Нижний Новгород". За создание качественного информационного контента.

Интернет-издание "Репортeр-НН". За актуальные репортажи и качественную аналитику.

Номинация "Лидер социальной (сетевой) журналистики"

Присуждается за активную, конструктивную и содержательную деятельность в нижегородском сегменте коммуникативных платформ интернета.

В этом году принято решение не присуждать премию в этой номинации.

Номинация "За принципиальность и гражданскую позицию журналиста"

Присуждается сотрудниками СМИ, которые честно, самоотверженно и качественно выполняют свой профессиональный долг.

Роман Кряжев, "Коммерсантъ Приволжье". За беспристрастность и объективность при создании материалов.

Александр Резонтов, телекомпания "Волга". За профессионализм и верность тради-циям.

Александр Седов, интернет-издание "Репортeр-НН". За серию материалов о работе городского общественного транспорта.

Ирина Славина, проект "Koza.Press". За развитие своего авторского проекта и актуальные публикации.

Номинация "За личный вклад в развитие гражданского общества"

Присуждается за большой личный вклад в процесс развития гармоничных общественных отношений и становления гражданского общества.

Имя лауреата будет озвучено во время церемонии.

Номинация "Партнер года" (За готовность к открытому диалогу с гражданским обществом)

Присуждается представителям власти и органов управления за реализацию принципов открытости и диалогичности и уважения к партнерам в профессиональной деятельности.

Роман Скудняков, экс-глава пресс-службы губернатора и правительства Нижегород-ской области. За продуктивное многолетнее взаимодействие с представителями средств массовой информации и экспертным сообществом.

Елизавета Солонченко, глава Нижнего Новгорода. За создание общественной пала-ты и выстраивание диалога с нижегородскими градозащитниками.

Наталья Суханова, директор департамента культуры администрации Нижнего Нов-города. За активное взаимодействие с общественными активистами при реализации ряда социокультурных проектов.

Номинация "Другой будильник"

Присуждается за деяния, противоречащие духу, идее и миссии премии "Пробуждение".

Имя лауреата будет озвучено во время церемонии.

Церемония пройдет в большом пресс-зале Центра международной торговли на ул. Ковалихинская, 8