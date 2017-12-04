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Общество

Карантин по бешенству введён в Пильнинском районе Нижегородской области до 29 января 2018 года

05 декабря 2017 12:18  [1] Общество

Карантин по бешенству введён в Пильнинском районе Нижегородской области до 29 января 2018 года. Об этом сообщает Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (управление Россельхознадзора) по Нижегородской области и республике Марий Эл 5 декабря 2017 года.

Согласно информации, заболевание было выявлено у лисы на территории села Тимофеевка. В состав карантинной зоны также вошли: деревня Андреевка, деревня Беловка, деревня Левашовка, село Деяново, деревня Ульяновка, деревня Романовка, село Красная Горка.

Карантин установлен до 29 января 2018 года.

СПРАВКА:
На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.

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