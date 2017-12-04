Рождаемость в Нижегородской области сократилась на 10,6% за 11 месяцев 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рождаемость в Нижегородской области сократилась на 10,6% за 11 месяцев 2017 года.

Как сообщило ГУ ЗАГС по региону 5 декабря 2017 года, за январь-ноябрь родилось 31 973 человека, в том числе в ноябре – 2 780. Напомним, за январь-ноябрь 2016 года было зарегистрировано 35 777 родившихся (снижение на 10,63%)

При этом количество актов о смерти сократилось на 4,52%, до 43 879 актов, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В ноябре текущего года количество актов о смерти сократилось на 5,21%.

В ГУ ЗАГС также сообщили, что в январе-ноябре 2017 года количество зарегистрированных актов об усыновлении составило 284, что на 10 актов или 3,65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре было усыновлено 26 детей.

Напомним также, что рождаемость в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 10%.