Владимир Путин посетит ГАЗ и встретится с Глебом Никитиным в Нижнем Новгороде 6 декабря Политика

Владимир Путин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент РФ Владимир Путин посетит ГАЗ и встретится с Глебом Никитиным в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно информации, глава государства посетит Горьковский автомобильный завод, "где по случаю 85-летия завода выступит перед ветеранами и тружениками предприятия на митинге".

В ходе поездки Путин также проведёт встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

Напомним, последний раз президент РФ посещал Нижний Новгород в марте 2016 года. Тогда он осмотрел новый терминал аэропорта и открыл производство средств воздушно-космической обороны (АО "Нижегородский завод 70-летия Победы").