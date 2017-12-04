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Бизнес

УФАС внесло главе Нижнего Новгорода представление о незаконности запрета размещения рекламы на частных территориях

05 декабря 2017 15:53  [22] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

УФАС внесло главе Нижнего Новгорода Елизавете Солонченко представление о незаконности запрета размещения рекламных конструкций на частных территориях. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области Сергей Смирнов на заседании круглого стола 5 декабря 2017 года.

20 сентября 2017 года Дума Нижнего Новгорода приняла правки в "Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций". Изменения исключают возможность их установки на частных территориях, находящихся внутри "красных линий".

5 декабря нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий провел круглый стол по данной теме, инициированный им в связи с претензиями предпринимателей к муниципальному правовому акту. Замруководителя УФАС Сергей Смирнов, присутствовавший на мероприятии, отметил, что принятые Гордумой правки нарушают федеральный закон "О защите конкуренции", так как частный собственник, в отличие от владельцев муниципальной или госсобственности, не сможет размещать на своем участке рекламные конструкции.

"Федеральное законодательство запрещает необоснованное препятствие деятельности хозяйствующих субъектов. В адрес главы города внесено соответствующее представление, ждем 13 декабря (дата ближайшего заседания Гордумы, – прим. НИА "Нижний Новгород"). Если замечания не будут устранены – будем вынуждены возбудить дело", - отметил Смирнов.

Директор департамента градостроительного развития администрации Нижнего Новгорода Алла Коновницына, в свою очередь, отметила, что органы МСУ "имеют право и обязаны утверждать правила размещения рекламных конструкций".

"Земельные участки должны использоваться под те цели, под которые они предоставлены. При этом отмечу, что действие нормативного акта не распространяется на уже установленные рекламные конструкции", - подчеркнула Коновницына.

Напомним, что в июне 2016 года Гордума ввела запрет на эксплуатацию рекламных конструкций с использованием "бегущей строки" в Нижнем Новгороде, а в декабре - утвердила требования к размещению медиафасадов.

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