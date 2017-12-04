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Общество

Администрация Нижнего Новгорода введет новые виды безлимитных проездных с 2018 года

05 декабря 2017 16:05  [27] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода введет новые виды безлимитных проездных для проезда в городском транспорте с 1 января 2018 года. Об этом пресс-служба администрации сообщила 5 декабря 2017 года.

Согласно информации, новые виды проездных билетов вводятся в дополнение к тем, которые действуют с 15 августа 2017 года.

С нового года будут доступны проездной на автобус и метро, проездной на автобус, трамвай и троллейбус, и проездной на метро, трамвай и троллейбус. Стоимость каждого проездного составит 2 тысячи рублей на один месяц.

Стоимость безлимитных проездных только на один вид транспорта составит 1,4 тысячи рублей в месяц.

"Новые документы были добавлены к тарифному меню по просьбам нижегородцев, которые пользуются только некоторыми видами общественного транспорта", - поясняется в сообщении.

Пополнение карт по этим видам проездных станет доступным с 16 декабря 2017 года.

Напомним, администрация города с 15 августа 2017 года увеличила стоимость проезда с 20 до 28 рублей. Тогда же было объявлено о создании новой системы оплаты проезда в общественном транспорте. В частности, при оплате безналичным способом стоимость одной поездки составляет 26 рублей.

Также были введены несколько видов проездных билетов, в частности, стоимость безлимитного месячного проездного на все виды транспорта составляет 2,3 тысячи рублей. Также стали доступны проездные билеты с различным количеством поездок: 16 поездок – 400 рублей, 30 поездок – 700 рублей, 60 поездок – 1350 рублей, 90 поездок – 2 тысячи рублей. Проездной на один день стоит 120 рублей, на три дня – 350 рублей, на пять дней – 550 рублей и на 14 дней – 1200 рублей.

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