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Бизнес

"Окская судоверфь" в Нижегородской области заключила контракт на строительство восьми сухогрузов для "Навис-1"

05 декабря 2017 17:40  [80] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Окская судоверфь" (входит в UCL Holding, Навашино, Нижегородская область) заключила контракт на строительство восьми сухогрузных судов проекта RSD32M для ООО "Навис-1" (Москва). Об этом сообщается на сайте судоверфи 4 ноября 2017 года.

Согласно информации, заказчиком выступает ПАО "ГТЛК". Суда планируется построить и передать заказчику во второй половине 2019 года.

Суда предназначены для перевозки навалочных и генеральных грузов, в том числе зерна, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, угля и опасных грузов.

Сухогрузы предназначены для эксплуатации в морских районах и на внутренних водных путях европейской части России.

Длина судна проекта RSD32M составляет 123 м, наибольшая ширина – 16,72 м, высота борта 5,5 м.

ООО "Навис-1" специализируется на морских перевозках.

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