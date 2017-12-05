Спецкомиссия будет определять список "чистых" российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2018 года Спорт

Спецкомиссия будет определять список "чистых" российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Вечером 5 декабря 2017 года исполком Международного Олимпийского комитета принял решение отстранить Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. "Членство Олимпийского комитета России приостановлено, спортсмены из России будут выступать под нейтральным флагом", - говорится в сообщении.

"Принято решение исключить бывшего министра спорта Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных от любого участия в будущих Олимпийских играх", - отмечается в документе. Кроме того, в МОК приняли решение "приостановить членство в МОК президента ОКР Александра Жукова".

Список "чистых" спортсменов из РФ, которых пригласят на Олимпиаду 2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом, определит специальная комиссия.

Глава комиссии Международного олимпийского комитета по расследованию допингового скандала Самуэль Шмид заявил, что решение по российской сборной принято не только на основании показаний экс-главы российского антидопингового центра Григория Родченкова, но и на документальных свидетельствах и других уликах, в число которых входят научные доказательства, а также переписка и другие документальные свидетельства.

Международный олимпийский комитет намерен взыскать с Олимпийского комитета России 15 млн долларов для учреждения международного агентства допинг-тестирования для укрепления международной антидопинговой деятельности.

Напомним, в расширенный список спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду России для подготовки к XXIII Олимпийским зимним играм в общей сложности вошли 23 представителя Нижегородской области. Конькобежный спорт: Сергей Грязцов (параллельный зачет), Евгений Серяев (параллельный зачет), Сергей Трофимов (параллельный зачет), Наталья Воронина, Дарья Качанова, Маргарита Рыжова. Лыжные гонки: Артем Мальцев, Петр Седов (параллельный зачет), Антон Шатагин (параллельный зачет), Анастасия Седова. Прыжки на лыжах с трамплина: Денис Корнилов, Михаил Максимочкин, Роман Трофимов. Хоккей: Максим Осипов, Полина Болгарева, Наталья Зименко, Виктория Кулишова, Екатерина Лихачева, Мария Надеждина, Елена Силина, Валерия Тараканова, Татьяна Чижова. Шорт-трек: Кирилл Шашин (параллельный зачет).