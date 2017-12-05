Автомобиль столкнулся с автобусом в Борском г.о. Нижегородской области 5 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль столкнулся с автобусом в Борском г.о. Нижегородской области 5 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 10:20 на 4 км автодороги Линда – Спасское водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Chery, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ-3205.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, женщины 1936, 1962 и 1994 годов рождения. С ушибами и травмами они были доставлены в ЦРБ и после осмотра медиками отпущены.