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Автомобиль столкнулся с автобусом в Борском г.о. Нижегородской области 5 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации, в 10:20 на 4 км автодороги Линда – Спасское водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Chery, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ-3205.
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, женщины 1936, 1962 и 1994 годов рождения. С ушибами и травмами они были доставлены в ЦРБ и после осмотра медиками отпущены.
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