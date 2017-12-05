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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" победил "Слован" в домашнем матче 5 декабря

06 декабря 2017 11:41  [62] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб (ХК) "Торпедо" одержал победу в домашнем матче 5 декабря 2017 года над "Слованом" (Братислава) со счетом 4:1.

Как сообщается на сайте клуба, в первом периоде единственный гол в ворота словацкого клуба забил Юрий Сергиенко.

Во втором периоде Ян Бухтеле позволил "Словану" сравнять счет. Но потом удачные броски Михаила Григорьева и Сергея Костицына сделали общий счет игры 3:1. В третьем периоде на последней минуте завершающий гол забил Евгений Грачeв.

До этого матча "Торпедо" провел пять игр на выезде, где одержали три победы и два поражения.

"Мы соскучились по домашнему льду и по домашним трибунам после тяжелой поездки. У всех горели глаза, ребята были заряжены с первых смен. В первом периоде мы много играли в зоне атаки, зарабатывали большинство. В этом компоненте у нас пока не все хорошо. Но мы продолжали действовать агрессивно, создали много моментов. После сложного матча в Москве это было очень важно для нас. В итоге смогли забить четыре гола, и для нас это небольшой успех", - подвел итоги матча главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра.

Следующий домашний матч "Торпедо" проведет 7 декабря. Соперником нижегородской команды станет подмосковный "Витязь".

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