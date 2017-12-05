Нижегородская администрация намерена открыть понтонный мост на Мещерском озере во II декаде декабря Общество

Мещерское озеро Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация намерена открыть новый понтонный мост на Мещерском озере во II декаде декабря. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства 6 декабря 2017 года.

Ранее мэрия обещала восстановить понтонный мост к началу 2018 года. Сегодня в департаменте отметили, что до 10 декабря 2017 года планируется установить ограждение, после чего движение по мосту будет возобновлено.

"Изготовление элементов моста началось сразу после заключения муниципального контракта 4 ноября на территории завода изготовителя. Первые секции моста (понтоны) были доставлены на объект 10 ноября. Длина моста составляет более 100 метров, ширина пешеходной части - 5 метров", - отметили в департаменте.

Согласно муниципальному контракту, гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы моста в течение десяти лет.

Напомним, что понтонный мост через озеро был демонтирован в рамках работ по благоустройству территории вокруг озера. Специалисты пришли к выводу, что состояние понтонов не позволяет использовать данный мост дальше, даже после восстановительного ремонта.