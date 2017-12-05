Нижегородская администрация рассчитывает построить 15 ФОКов в 2019-2027 гг за 12,5 млрд рублей Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация рассчитывает построить 15 ФОКов к 2027 году. Об этом говорится в проекте программы комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2017-2027 годы, которую планируется принять на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

Согласно документу, в 2019 году планируется построить ФОК на ул. Родионова (793 млн рублей) и на ул. Кораблестроителей (720 млн рублей). Изначально планировалось, что эти ФОКи будут сданы в эксплуатацию в 2016 году. В июне 2016 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении застройщика физкультурно-оздоровительных комплексов – ООО "Фирст-НН". На декабрь 2017 года городская администрация через арбитражный суд требует расторжения концессионных соглашений.

Остальные 13 ФОКов мэрия рассчитывает возвести в период с 2022 по 2027 год: ФОКи на ул. Германа Лопатина (1,4 млрд рублей), ул. 8 Марта (800 млн рублей), ул. Богородского (978,6 млн рублей), ул. Сахарова и ул. Краснодонцев (по 705 млн рублей).

По 800 млн рублей планируется направить на строительство: ФОКа "Южная звезда" (ул.Веденяпина), "Пионер 2" (ул. Строкина), "Спутник" (ул. Космическая), "Газовский" (ул. Мельникова), ФОКов в мкрн Бурнаковский, Сортировочный, ЖК "Аквамарин", по Анкудиновскому шоссе.

Напомним, что 25 февраля 2017 года состоялось открытие ФОКа на ул. Тропинина в Приокском районе.