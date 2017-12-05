"Нижегородсмета" утвердила проекты по ликвидации "Белого моря" и "Игумново" Общество

Шламонакопитель Белое море Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГБУ Нижегородской области "Нижегородсмета" утвердило проектно-сметную документацию по консервации шламонакопителя "Белое море" и рекультивации полигона ТБО "Игумново".

Как сообщила пресс-служба ГК "Корпорация "ГазЭнергоСтрой" 6 декабря 2017 года, в заключениях "Нижегородсметы" говорится, что сводные сметные расчеты выполнены "в соответствии с рабочей документацией и ведомостями объемов работ".

Согласно информации, сводная сметная стоимость работ по консервации шламонакопителя "Белое море" в ценах третьего квартала 2017 года составляет 2 млрд 214 млн рублей. Стоимость рекультивации полигона "Игумново" - 2 млрд 164 млн рублей.

Напомним, проекты по ликвидации "Черной дыры", "Белого моря" и "Игумново" прошли Государственную экологическую экспертизу и Главгосэкспертизу.

"Можно с уверенностью сказать, что ни один проект по ликвидации накопленного экологического ущерба еще не подвергался столь тщательной экспертизе, как документация по дзержинским объектам. И это внимание абсолютно соответствует уровню сложности и огромному негативному воздействию на окружающую среду с их стороны", - приводятся в сообщении слова президента "ГазЭнергоСтроя" Сергея Чернина.

Напомним также, что поручения по ликвидации объектов в Дзержинске были даны Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост президента РФ, по итогам заседания президиума Госсовета в 2011 году.

СПРАВКА:

Полигон ТБО "Игумново" расположен на территории Дзержинска. Он является крупнейшим в Европе, его площадь составляет 120,5 га. Полигон эксплуатировался с 1983 по 2012 год. Объем складированного на нем мусора оценивается в 5,54 млн кубометров.

"Белое море" – крупнейший в Европе шламонакопитель, где на площади 92 гектара хранится 6,5 млн кубометров химических отходов, оставшихся от бывшего завода "Капролактам".