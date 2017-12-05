Новогодняя елка установлена на пл. Горького в Нижнем Новгороде Общество

Новогодняя елка установлена на пл. Горького в Нижнем Новгороде по инициативе "НБД-Банка". Об этом пресс-служба банка сообщила 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, девятиметровая елка установлена у входа в сквер напротив Дома связи. Её возраст 25-27 лет, дерево доставлено из Дальнеконстантиновского района.

Ель украшена большими, средними и малыми шарами с логотипом банка, декоративными шишками, леденцами, бантами, светодиодной гирляндой. "Гирлянда настроена на определенный режим – мигает каждая шестая лампочка. Иллюминация елки включается каждый день в 15:30 и выключается около 7:30 утра", - поясняется в сообщении.

Периметр елки обрамлен ограждением с изображением башен нижегородского Кремля.