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Общество

Новогодняя елка установлена на пл. Горького в Нижнем Новгороде

06 декабря 2017 18:06  [49] Общество

Новогодняя елка установлена на пл. Горького в Нижнем Новгороде по инициативе "НБД-Банка". Об этом пресс-служба банка сообщила 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, девятиметровая елка установлена у входа в сквер напротив Дома связи. Её возраст 25-27 лет, дерево доставлено из Дальнеконстантиновского района.

Ель украшена большими, средними и малыми шарами с логотипом банка, декоративными шишками, леденцами, бантами, светодиодной гирляндой. "Гирлянда настроена на определенный режим – мигает каждая шестая лампочка. Иллюминация елки включается каждый день в 15:30 и выключается около 7:30 утра", - поясняется в сообщении.

Периметр елки обрамлен ограждением с изображением башен нижегородского Кремля.

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