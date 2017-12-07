БК "Нижний Новгород" обыграл "Сальноки Олай" 6 декабря и занял первое место в группе Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл венгерский "Сальноки Олай" в заключительном матче первой групповой стадии Кубка Европы 6 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Сообщается, что победа над лидерами со счётом 78:70 помогла БК "НН" занять первую строчку в группе Н.

Как сообщается на сайте нижегородцев, "Сольноки" приехали в Нижний Новгород без своего лидера Давида Войводы, который накануне выезда получил травму.

"На старте встречи "Сольноки" смотрелся вполне агрессивно и выдал отрезок 7:0 в свою пользу. Солировали защитник Кендрик Перри и центровой Лукша Андрич. Спустя две минуты после начала матча игроки БК "НН" Петр Губанов, Иван Стребков и Владимир Веремеенко помогли сравнять счет, после чего два точных попадания Александра Захарова вывели нижегородцев вперед – 14:12. Первый отрезок игры завершился со счётом 20:14 в пользу нижегородцев", - говорится в пресс-релизе.

На старте второго отрезка БК "НН" выдал серию точных попаданий, но к большому перерыву венгры начали подбираться к сопернику – 37:30. После большого перерыва разница сократилась до одного очка после трехочкового Тарика Филипа. Но после точных попаданий капитана БК "НН" Петра Губанова, ставшего самой заметной фигурой в этом матче, и Дмитрия Узинского нижегородцы снова вышли вперёд

"За семь с небольшим минуты до финальной сирены Андрич вновь помог "Сольноки" приблизиться на расстояние в один двухочковый бросок. Но Петр Губанов не остановился и успел создать задел своей команде перед тем, как сел на лавку из-за перебора штрафных. Именно он и помог "Нижнему" отпраздновать победу – 78:70", - рассказывает пресс-служба нижегородцев.

С первого места "Нижний Новгород" попал в группу I, где компанию ему составят французский "Ле Портель", финский "Катайа Баскет" и турецкий "Стамбул". Первую игру наша команда проведет дома 20 декабря против финнов.